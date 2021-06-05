شكرا لقرائتكم خبر عن الصاروخ وصل – مي عمر لبست الأحمر أبو فتله والحلويات ظهرت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خضعت الفنانة مى عمر لجلسة تصوير جديدة خلال إجازتها الصيفية التى تقضيها فى جزيرة ميكونوس اليونانية، والتى ارتدت فيها “مايوه بكيني ” أزرق اللون.

ونشرت مى صورا من جلسة التصوير عبر حسابها بإنستجرام، وسرعان ما انهالت تعليقات متابعيها على الصور متغزلين فى إطلالتها، وحصدت الجلسة على عشرات الالاف من الاعجابات فى وقت قياسى.

يذكر أن الفنانة مى عمر رُزقت بمولودتها الثانية سيلين من المخرج محمد سامى، فى شهر أبريل الماضى، ولم تشارك فى أى أعمال طوال هذه الفترة.