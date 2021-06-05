انت الان تتابع خبر نبأ صاعق لجميع العائدين إلى صنعاء..إحذر قبل دخولك العاصمة لانك... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت وزارة الداخلية أنها ستمنع دخول السيارات غير المرقمة إلى العاصمة صنعاء بدءاً من يوم غد السبت الموافق 5 يونيو2021م.

وأكدت الوزارة في إعلان لها على مختلف وسائل الإعلام، أنها ستوفر خدمة ترقيم السيارات غير المرقمة في مداخل العاصمة.

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يأتي هذا بعد دعوة عدد من الناشطين والمواطنين للحد من السيارات الغير مرقمة التي تتكاثر بشكل جنوني في العاصمة صنعاء والمحافظات.

كما دعا مواطنون إلى أهمية الحد من تزايد الدراجات النارية التي أصبحت سببا رئيسا في الحوادث والإزدحامات وعمل آلية منظمة لعملها.

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