بعد هجوم الجمهور عليه بسبب «السلف».. شريف مدكور يصدم الجميع برد فعله

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة واسعة من الجدل تسبب فيها الإعلامي شريف مدكور، وذلك بسبب منشور كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب شريف مدكور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «صباح الخير ياريت محدش يبعت يطلب مني أنه يستلف فلوس علشان أنا ضد الموضوع دة، أنا عارف إن الحياة صعبة، بس على قد لحافك مد رجليك شكرًا».

وبعد ذلك المنشور، تعرض الإعلامي شريف مدكور لموجة حادة من الانتقادات، حيث اتهمه الجمهور بقسوة القلب.

وردًا على ذلك، رد شريف مدكور على منتقديه تحت عنوان «علي قد لحافك مد رجليك السلف تلف شكراً».

وقال مدكور، في البث المباشر، إن كثير من الأشخاص هاجموه عندما كتب منشور مضمونه: «صباح الخير.. يا ريت محدش يبعت يطلب مني إنه يستلف فلوس عشان أنا ضد الموضوع ده… أنا عارف إن الحياة صعبة بس على قد لحافك مد رجليك… شكرا»، موضحا أن هناك أشخاص لا يعرفهم بشكل شخصي يرسلون إليه رسائل مطالبين إياه باقتراض نحو 100 ألف جنيه.

وأضاف شريف مدكور: «اللي محتاج فلوس عمره ما هيبعت لحد مايعرفوش، هيعبت لشخص من أهله وصحابه وجيرانه في حدود أنه يطلب ويستلف.. أنا شخص صريح مش بعرف أذوق الكلام مش غليظ القلب زي ما قولتوا.. الفلوس أسلفها لحد من عيلتي أو شخص عارف أنه هيرجعها لي».