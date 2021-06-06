اتفرج.. لن تصدق كيف صار شكل الطفل محمد «شبيه يحيي الفخراني»بعد خسارة وزنه

عدن - ياسمين عبد العظيم - مفاجأة صادمة فجّرها الطفل محمد الفخراني الشهير بـ «شبيه يحيي الفخراني» وذلك بعد أن نشرة صورة له وهو بشكل مختلف تماما عما كان يبدو عليه في الماضي.

وظهر الطفل الصغير، نحيفا بعد أن خسر عدة كيلو جرامات حتى أن بعض المتابعين فشلوا في التعرف عليه.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الصورة، حيث كانت هناك حالة من الدهشة والذهول بعد أن فقد جزء كبير من وزنه وتسائل الجمهور عن السر وراء ذلك، حيث كتب أحد المتابعين “أنت عملت كدا وخسيت إزاي”، وقام آخر بدعمه “برافو يا محمد عاش”، وكتبت متابعة “كنت بحبك لما كنت قلبوظ”.

وداعبت المطربة ساندي، الطفل الصغير قائلة له “فخورة بيك على أد ما كنت بلعب في خدودك وأنت مقلبظ لكن مبسوطة منك أوي أنك خسيت”.

وكان آخر ظهور للطفل عام 2019 من خلال مشاركته في مسلسل “ابن أصول”، بطول ة الفنان حمادة هلال وأيتن عامر.

ومع بداية ظهوره على الساحة الفنية في عمر مبكر، كان يعتقد البعض أنه حفيد النجم يحيى الفخراني، وهو ما نفاه الطفل خلال أحد الحوارات الصحفية، موضحا أنه لم يقابله مطلقا، وإنما الشبه الموجود بينهما جعل الجميع يسميه بـ”الفخراني”.

وشارك الطفل في مجموعة من الأعمال أبرزها “صاحب السعادة” و”سرايا عابدين” و”ريح المدام”، و”الزوجة الرابعة”، و”الرجل العناب”.