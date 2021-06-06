انت الان تتابع خبر ليان المتفحمة تهز اليمن بأكمله.. صاروخ حوثي يباغت محطة بترول في مارب... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فارقت طفلة يمنية الحياة، وعُثر على جثتها متفحمة، جراء استهداف حوثي لمحطة وقود في مدينة مأرب بصاروخ، تبعه إطلاق نار من طائرة مسيرة.

وقد عُثر على جثة الطفلة ليان طاهر محمد عايض فرج، والتي لا يتجاوز عمرها 5 أعوام، متفحمة جراء الاستهداف الصاروخي.

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وبحسب مغردين على تويتر، فإن أسرة ليان كانت قد نزحت إلى مأرب، هربا من نيران الحرب في بلادهم، ما جعل مصيبتهم مضاعفة.

ويقول مغرد إن ليان كانت برفقة والدها في سيارته، خلال تزوده بالوقود، في المحطة التي دمرها الاستهداف الصاروخي.

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