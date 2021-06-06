اتفرج.. دنيا سمير غانم تكشف آخر التطورات الصحية لوالدتها دلال عبد العزيز

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة شكر لكل من يساندها هي وشقيقتها إيمي، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الاسرة حاليا، وذلك بعد وفاة الفنان القدير سمير غانم وعدم تحسن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز التي ترقد في المستشفى للعلاج من مضاعفات ما بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

دنيا سمير غانم، أكدت أن والدتها لا تعلم شيئا حتى الآن عن وفاة الفنان سمير غانم، نظرا لكون حالتها الصحية لا تسمح لها باستقبال خبر الوفاة.

وكتبت دنيا عبر حسابها على انستجرام “والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد مامي هي لسه في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسه ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده. شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا على فراقه ويشفي مامي يا رب”.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع المنشور الذي نشرته دنيا سمير غانم، حيث ردّ الفنان “أوس أوس” على المنشور وعلّق “ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم ويصبرنا معاكم وبإذن الله ومامي هتبقى زي الفل يارب”، كما كتبت ناهد السباعي “ربنا معاكي حبيبتي ويصبركم ويقويكم”، كما علقت كندة علوش “اللهم أنت الشافى يارب”.

يشار إلى أنه تتحسن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، التي تعالج حاليا من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19″، والذي شفيت منه منذ فترة، لكنها تعاني من مضاعفات نتيجة الإصابة بالفيروس.