سمية الخشاب تكشف موعد طرح كليب «أوعدك» مع عمر كمال

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمية الخشاب

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن موعد طرح كليبها الجديد “أوعدك “، والذى يجمعها بمطرب المهرجانات عمر كمال، موضحة أنه تم تأجيل طرحه إلى الغد بسبب تغيير بعض كلمات الأغنية وتغيير بعض مشاهد الكليب في المونتاج.

وكانت «الخشاب»، قد طرحت تيزر “أوعدك” مع مطرب المهرجانات عمر كمال، على حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”، والأغنية من كلمات والحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو.

يذكر أن النجمة سمية الخشاب، شاركت فى موسم دراما رمضان المنقضي بمسلسل “موسى”، من بطولة كل من محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.