10 ملايين مشاهدة.. تامر حسني يحتفل بنجاح برومو «مش أنا»

احتفل النجم تامر حسني بنجاح برومو فيلمه الجديد “مش أنا”، والذي تصدر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بعد أن حقق 10 ملايين مشاهدة في يوم واحد، حيث احتل المركز 49 عالميًا على موقع يوتيوب العالمى.

وكتب «تامر» عبر حسابه بموقع “انستجرام” : “الحمدلله أنا فعلاً مبسوط برد فعلكم اللي فوق الرائع أنا فعلاً تعبت جداً في الدور ده و تقديم و كتابة مضمون زي ده و طبعاً دا بمجهود كل صناع العمل و النجوم الكبار اللي شاركوني وأساتذتي أبطال العمل اللي بشكرهم واحد واحد .. مستنيكوا في السينمات إن شاء الله في خلال أسبوعين هيكون الفيلم نزل إن لم يعوقه أي أسباب قدرية أو احترازية إن شاء الله”.

وتدور قصة فيلم “مش أنا” حول حالة نفسية ما تصيب “حسن” تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته”.

“مش أنا” يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.