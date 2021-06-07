بعد غنائها مع عمر كمال.. سمية الخشاب تتحدى النجمة الأمريكية ريهانا

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة سمي الخشاب، حيث وجهت رسالة تتضمن تحدي للنجمة الأمريكية ريهانا.

ونشرت سمية الخشاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة وجهت من خلالها رسالة للنجمة الأمريكية ريهانا.

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وكتبت سمية الخشاب في رسالة تحدي إلى النجمة العالمية الشهيرة ريهانا، مازحة: «مش ناوية ترجعي تعملي أغاني تاني ولا إيه الكلام يا ريري؟».

ومن جانبهم تفاعل جمهور ومتابعو سمية الخشاب بتعليقاتهم على التغريدة ومنها: «أيوة يا سمية ادخليلها خاص وابعتيلها رسالة»، «ارجعي يا ريهانا عشان خاطر سمية بليز»، «قوليلها يا سوما يمكن تسمع منك وتنزل ألبوم جديد».