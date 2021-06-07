بعد طلبها في بيت الطاعة.. هالة صدقي تكشف أسرار وتفاصيل جديدة عن زوجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة هالة صدقي في أحدث ظهور لها على وسائل الإعلام بعد طلبها زوجها في بيت الطاعة.

وكشفت هالة صدقي أسرار جديدة عن قضيتها مع زوجها المحامي سامح سامي، والتي أصبحت مثار اهتمام الجمهور خلال الفترة الماضية، قائلة إنها ترفض الحوار معه منذ 7 سنوات وذلك بعد مغادرته البلاد وتركها هي وأبنائها.

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وقالت «صدقي» إنها ترفض أي حديث أو أن تدخل في حوار أو مكالمات هاتفية معه، على الرغم من أنها ساعدت والده، مضيفة: «لو اتكلمت عن جوزي الشعب المصري مش هيدخله مصر».

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وأكدت الفنانة هالة صدقي في تصريح تلفزيوني أن زوجها منذ 7 سنوات وجه لها وأبناءها ألفاظ مسيئة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» كما أنه تحدث وكشف عن التفاصيل الشخصية التي تخص الأسرة، مشيرة إلى أنه رغم طلبها في «بيت الطاعة»، إلا أنها لا تعرف سبب كل هذه الأحاديث، وأن دينها ليس فيه «بيت طاعة» أو طلاق.

كانت هالة صدقي ذكرت في حوار تلفزيوني سابق أن جميع الدعاوى القضائية التي رفعها ضدها زوجها المحامي سامح سامي لم يكسبها ولكنه استطاع فقط تخفيض نفقة مدارس أولاده إلى النصف مضيفة أنه «مبدع.. مرة يشتم ومرة يشكر برسائل يعتذر ويقول مش هاعمل كدة تاني.. وتاني يوم اتشتم ومعرفش ليه».