منزل الاحلام.. كورتني كاردشيان تشترى منزلا جديدا بـ12 مليون دولار

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كورتني كاردشيان، شراء منزل جديد يبلغ قيمته 12 مليون دولار في حي لا كونيتا الراقي في ولاية كاليفورنيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فتفوق مساحته 9000 متر مربّع ويقع على مساحة فدان تقريبًا، ويحتوى على دار ضيافة ملحقة، بتصميمات عصرية ويتميّز بديكور يرتكز على الخشب والرخام.

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وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن المنزل يتكون المنزل من ستة غرف نوم وثمانية حمامات تم تشييده حديثًا هذا العام ومفروشًا بالكامل، وقد اتفقت على شرائه رسميًا في 27 مايو الماضي، حيث قضت به عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي أمضتها مع باركر، 45 عامًا، وأطفالها، ماسون، 11 عامًا، بينيلوب 8، ورين 6 سنوات، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.