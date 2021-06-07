انت الان تتابع خبر رسمياً.. وفاة مؤسس "حزب الله" اللبناني والتلفزيون الرسم الإيراني... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - توفي صباح اليوم الاثنين الإيراني البارز، علي أكبر محتشمي بور، الذي يعد أحد مؤسسي قوات حزب الله في لبنان، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ أن ”علي أكبر محتشمي بور البالغ من العمر 74 عاماً، توفي صباح اليوم في أحد مستشفيات العاصمة طهران“.

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وكانت إيران أعلنت الشهر الماضي، نقل علي أكبر محتشمي بور من مدينة النجف العراقية، إلى طهران، على خلفية خطورة إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهور حالته الصحية.

وتولى علي أكبر محتشمي منصب وزير الداخلية في إيران، وعمل لفترتين كممثل في البرلمان الإيراني، وشغل منصب السفير الإيراني في سوريا، كما شغل منصب مدير شؤون لبنان بوزارة الخارجية الإيرانية.

ويعتبر محتشمي أحد العناصر المتشددة ومن المقربين من مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني، وكان يدعو إلى تصدير الثورة، وقد تعرض لمحاولة اغتيال عام 1984 عندما كان سفيراً في سوريا، أدت إلى

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