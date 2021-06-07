شكرا لقرائتكم خبر عن كله واخد راحته .. اتفرج صافيناز عارية فى حفل للنساء فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وأضافت صافيناز أن الحفل كان مخصصاً للسيدات فقط ولم يكن فيه أي رجل وهو طبيعة الشاطئ الذي أقيم فيه الحفل باعتباره مخصصاً للسيدات فقط. لافتة إلى أنها فوجٍئت بدخول الرجال الى الحفل .

وأكدت أنها ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها هذه البدلة التي ترتديها في الحفلات النسائية. وهي بدلة متوافقة مع الشروط الرقابية .

وتم تسريب صور من الحفل عبر المواقع خلال الساعات الماضية الأمر الذي عرضها لانتقاداتٍ حادة بدعوى أنها كانت عارية.