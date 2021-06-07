وصلة رقص لـ منه عرفة وخطيبها في مركب في النيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة المتألقة منه عرفة فيديو جديد مع خطبها في سهرة لهما في أحد المراكب في النيل.

ونشرت منة عرفة مقطع فيديو عبر خاصية “إستورى” من خلال حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

بعد طلبها في بيت الطاعة.. هالة صدقي تكشف أسرار وتفاصيل جديدة عن زوجها

منزل الاحلام.. كورتني كاردشيان تشترى منزلا جديدا بـ12 مليون دولار

وظهرت منة عرفة فى الفيديو الذى نشرته مع خطيبها محمود المهدى وهما يتمايلان على أنغام أغنية “ممكن تدخل قلبى” للفنان العراقى سيف نبيل داخل إحدى المراكب النيلية فى سهرة خاصة.

ونشر خطيبها محمود المهدى الفيديو نفسه على حسابه الشخصى بموقع “إنستجرام” ووجه لها رسالة غرامية قائلًا: “إنتى ميراث الحب “.

يذكر أن الفنانة الشابة منة عرفة أعلنت خطوبتها من شاب فى الوسط الفنى ونشرت منة منشورا على صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام” وكتبت عليه “لقد تمت الخطوبة “.