ريهام سعيد تثير الجدل بفيديو من غرفة نوم “أم نور”.. وهكذا رد عليها الجمهور

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الإعلامية ريهام سعيد على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها فيديو من سيدة “التيك توك” أم نور التي اشتهرت بفيديوهاتها من غرفة النوم.

وبحسب ما جاء في الفيديو، فقد ظهرت ريهام سعيد في الفيديو برفقة أم نور من داخل غرفة نومها وهي تعد الكفتة التي اشتهرت بها في أول فيديو وأعلنت ريهام سعيد أن أم نور ستحل ضيفة على “صبايا الخير” مساء الاثنين المقبل، الأمر الذى أثار عدد كبير من المتابعين.

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وقالت إحدى رواد السوشيال ميديا، “الفوز بالتريند، جعت من تاني ريهام ورجع البرنامج قولنا يمكن اتعلمت وهترجع بشكل جديد، للاسف بدل ما تقدم محتوي هادف كل حلقة نتفاجئ بيها بتجري وراء اي ترند مرة الطفلة بسنت مرة أم نور وعمل الأكلات بشكل غريب ده غير حلقات الدجل والشعوذة، كما كانت من قبل، اصدقائنا في قناة النهار أرهقنا من أخطائها حتي طبيعة البرنامج اتغيرت عن المساعدات اللي كانت بتخلينا نصبر شوية علي كمية السماجة الموجودة، نوعية الفيديوهات دي علي التوكتوك وغيره من البرامج غير مقبولة فما بالك بحلقات كاملة عن نفس الفيديوهات”.