انت الان تتابع خبر ماليزيا تعتقل أكبر نصابة يمنية استفردت بعشرات اليمنيات في غرفة... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قصة اشتعلت الشارع اليمني في الداخل والخارج والذي يبحث الكثيرون حول قصة الدكتورة في ماليزيا مي العيني وإشتهرت من خلال قيامها بالنصب على مدار اكثر من سنتين كما يرويها ياسر البعداني عبر حسابه على الفيس بوك.

نشر الناشط الإجتماعي ياسر البعداني Yasser M Albadani من خلال حسابه على الفيس بوك قصة تعتبر من القصص التي قد لا يتم تصديقها من قبل العديد ممن قد يسمعها, إلا ان القصة حدثت فعلياً لشاب يمني من محافظة عدن جنوب اليمن بعد إنتحاله شخصية دكتورة في ماليزيا.

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وتفيد المصادر بأن الشرطة عندما اعتقلتها كانت تعتقد أنها أنثى لكن بعد خضوعها للفحص تبين أنها ذكر متحول.

ومي العيني : هي متحولة جنسياً من ذكر إلى إنثى واسمه فيصل عبدالعزيز أدهم وقام بالعمل في ماليزيا في مهنة دكتورة جلدية بعد التمكن من الحصول على شهادة مزورة كما ذكرها بذلك ياسر ونحن في الصفحة العربية نعرضها لكم كما تحدث.

وتم الحديث عن إستدراج العديد من الشباب سواء في ماليزيا او في مصر وأخذ عشرات الألاف من الدولارت من خلال إستغلال الظروف وكذلك التمكن من الدخول عن طريق طلب الخطبة والزواج وسحب مبالغ لذلك؟!.

وقالت مصادر أن عبدالعزيز المقيم في ماليزيا ، عقب تحوله قام إلى أنثى قام بامتهان مهنة الطب ويقوم بمعالجة النساء اليمنيات في شقته الخاصة بماليزيا .

واكدت المصادر أن عبدالعزيز قام بأغرب عملية نصب واحتيال على أحد اليمنيين وبأكثر من مئة ألف دولار بعد أن عاش معه قصة حب وهيام على أمل الزواج به ، سبق ذلك الشخص أحد المغتربين اليمنيين في مصر وبنفس المبلغ تقريبا .

وبحث حيروت الإخباري عن حساب عبالعزيز بعد تحوله على وسائل التواصل ، حيث يدعى بعد تحوله ب ” مي العيني ” .

هذا وقام احد الاشخاص اليمنيين ويدعى ياسر البعداني ببث مباشر على فيسبوك لقي تفاعلا كبيرا وتحدث خلاله البعداني عن أغرب عملية نصب.

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