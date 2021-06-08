حقيقة اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم بسبب مرض والدتهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن الحالة النفسية التي تمر بها الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم، وذلك بعد تدهور الحالة الصحية لوالدتهما الفنانة دلال عبد العزيز.

ووفقًا لما ذكرته تقارير فنية، فقد قررت الفنانتان الابتعاد عن الفن والاعتذار عن أي أعمال فنية خلال الفترة الراهنة، أي الاعتزال بشكل مؤقت بسبب الحالة الصحية الصعبة التي تعـاني منها والدتهما الفنانة دلال عبد العزيز.

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وفي هذا الصدد، استندت التقارير إلى ما وصفته بمصدر مقرّب من النجمتين، حيث أكد أنهما قرّرتا بالفعل الاعتذار عن كل المشاريع الفنية المعروضة عليهما.

وأشار المصدر إلى أن الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم كانتا بصدد قراءة أكثر من عمل فني لاختيار الأفضل بينها، إلا أن الظروف التي مرا بها من وفاة الفنان الراحل سمير غانم وتدهور الحالة الحصية لوالدتهما الفنانة دلال عبد العزيز كانا السبب في اعتذارهما عن الأعمال التي كان من المفترض أن تتعاقدا عليها للبدء في تصويرها.

وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن النجمة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي منشغلتان بشكل كامل بصحة والدتهما دلال عبدالعزيز، التي لا تزال في المستشفى لحاجتها الدائمة الى الأكسجين.

وكان الإعلامي المصري رامي رضوان قد كشف مؤخرا عن تطورات الحالة الصحية لحماته الفنانة دلال عبدالعزيز، بعد تعافيها مؤخرا من فيروس “كورونا” المستجد.