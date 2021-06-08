فيديو نادر لـ نرمين الفقي قبل الشهرة .. لن تصدق كيف كان شكلها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - نرمين الفقي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر للفنانة المتألقة نرمين الفقي والنجمة شمس في فيديو نادر لهما.

وظهرت كل من الفنانة نرمين الفقي والنجمة شمس في الفيديو بإطلالة مختلفة تمامًا، حيث بدا عليهن التغير الكبير في ملامحهن.

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وتسبب الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «شكلها اتغير خالص»، وقال آخر: «نرمين الفقي مش بيبان عليها السن.. تحس إنها بتصغر مش بتكبر».

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة نيرمين الفقي صورا جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وبحسب ما جاء في الصور، فقد ظهرت الفنانة نيرمين الفقي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت باللون الأسود.