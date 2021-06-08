انت الان تتابع خبر عاجل: امن الدولة السعودي يوجه رسالة تحذير طارئة إلى جوال كل مواطن... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حذّرت رئاسة أمن الدولة من الاستجابة لدعوات التبرع المشبوهة أو تداولها، مشددة على مساءلة أي شخص أو جهة تقدم تبرعات للخارج بالمخالفة للأنظمة السعودية.

وبحسب تقرير بثته قناة «الإخبارية»، فإن رئاسة أمن الدولة حذرت مرارًا وتكرارًا من قيام جهات خارجية مجهولة بإنشاء مواقع على الإنترنت، بغرض جمع الأموال والتبرعات بزعم المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة.

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وشددت الرئاسة على ضرورة عدم الاستجابة لتلك الدعوات والرسائل التي يتم تداولها، والتي ستعرض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها.

جاء ذلك بعد يوم من تغريدة نشرها الداعية الكويتي طارق السويدان دعا فيها السعوديين إلى تزويده بالمال لدعم فلسطين وإعادة إعمار غزة.

وحاول السويدان استعطاف السعوديين من خلال تغريدة عبر حسابه على “تويتر” جاء فيها: “السعودية دوماً هي رائدة العمل الخيري في الأمة”، غير أن الردود عليه جاءت مخيبة له.

ووصلت الردود على التغريدة إلى 6.3 ألف، حيث سيطر عليها الرفض القاطع لدعوته والتأكيد بأن دعم السعوديين سيكون عبر الجهات النظامية وخاصة مركز الملك سلمان للإغاثة.

من جانبه، قال الباحث الأمني والاستراتيجي اللواء محمد العمري: لقد استشعرت رئاسة أمن الدولة خطورة الأمر، وكان لزامًا عليها أن تحذر المجتمع السعودي من الاستجابة لدعوات جمع التبرعات عبر الرسائل الإلكترونية أو من خلال الهواتف.

وأضاف: بحكم مسئولياتها واختصاصاتها في حماية أمن البلاد، أصدرت "أمن الدولة" بيانها السابق، موضحة أن هناك مسئولية وعقوبات إذا تمادى الشخص في جمع التبرعات، لاسيما أن هناك "مركز الملك للإغاثة والأعمال الإنسانية" المنوط به إيصال التبرعات إلى الخارج، ولديه القدرة والآليات لمعرفة الأماكن والجهات التي تصل إليها التبرعات.

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