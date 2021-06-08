انت الان تتابع خبر إمام الحرم المكي يصدم المسلمين ويعلن ظهور دين جديد في السعودية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صعق الداعية السعودي وإمام الحرم المكي عادل الكلباني الجميع معلناً عن ظهور دين جديد في السعودية، بعد تغريدة الكاتب تركي الحمد، والتي أثارت تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قارن فيها بين كتاب صحيح البخاري والقرآن الكريم قائلاً إنه يجد تناقضا بينهما.

وقال الحمد في تغريدته المنشورة على صفحته الرسمية بتويتر: “قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما..”

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وتفاعل نشطاء على هذه التغريدة بوسم حمل اسم “الحمد يشكك بالبخاري” ، حيث علق الداعية عادل الكلباني قائلاً : ” يتناقض معه تماما! هل هي دعوة لدين جديد؟”

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