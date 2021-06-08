انت الان تتابع خبر عاجل.. حزب الله ينشر أول فيديو لحسن نصر الله بعد نبأ وفاته (يسعل بشدة... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطل زعيم ميليشيا "حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، مساء الثلاثاء الماضي، على مؤيديه في أحدث ظهور إعلامي، بعد أنباء وفاته.

وبدا أن حسن نصرالله كان متعبًا ويتحدث بصعوبة ووضع يده على صدره بسبب السعال، ويلاحظ أن وجهه كان شاحبًا، فيما لم يفصح عن طبيعة المرض الذي ألمّ بهِ.

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وذكر الإعلامي الإسرائيلي المقرب من "الموساد"، إيدي كوهين، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أن حسن نصرالله يعاني من مرض السرطان وسط تكتيم إعلامي.

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