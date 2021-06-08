انت الان تتابع خبر طبول الحرب الكونية تقرع.. الكويت تعلن النفير وتحرك جيشها صوب الحدود... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الكويت عن توجه قوات عسكرية كويتية بشكل إلى تركيا فيما كشفت السعودية عن تحركات عسكرية في منطقة الخليج بمشاركة عدد من دول الخليج.

وقال الجيش الكويتي في بيان له إن وحدة عسكرية غادرت البلاد للمشاركة في تدريب مشترك مع الجيش التركي ،اليوم الإثنين، لتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات.

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وأوضح الجيش الكويتي أن القوة الكويتية المشاركة في تمرين مشترك مع الجانب التركي ممثلةً بلواء المغاوير/25، مشيرًا أن المناورات ستعقد في تركيا "خلال الفترة من 7 يونيو ولغاية 17 يونيو 2021".

وأضاف البيان أن "هذه المشاركة تأتي لتبادل الخبرات بين القوات الخاصة وتعزيز التعاون العسكري المشترك".

وفي سياق منفصل انطلقت، أمس الأحد، مناورات جوية مشتركة تحمل اسم "طويق 2" في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط في المملكة العربية السعودية، بمشاركة خليجية واسعة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مناورات "طويق 2" ستستمر أسبوعين، وتهدف إلى رفع الجاهزية العملياتية والتدريبية لعمليات الإسقاط الجوي التكتيكي، وتحقيق التوافق والتكامل الميداني.

ويشارك في هذه المناورات بحسب وكالة "واس" سلطنة عُمان والإمارات، إضافة إلى الأردن ومصر، في حين تشارك الكويت والبحرين كمراقبين للمناورات.

ومن جانبه قال قائد التمرين، المقدم الطيار محمد إبراهيم بن سفيان إن التمرين سوف ينفذ على مراحل مختلفة تشمل تخطيط وتنفيذ العديد من الطلعات الجوية.

وكانت السعودية شاركت في مناورات جوية ونظيرتها اليونانية في مارس الماضي استمرت على مدى 10 أيام، في قاعدة "سودا" الجوية باليونان، وأثارت غضب تركيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقتها في تصريحات للصحفيين: "بالنسبة للمملكة العربية السعودية وخوضها في مناورات مشتركة مع اليونان، تأسفنا وحزنّا لأن لا يليق هذه المناورات بمشاركة المملكة العربية السعودية، لا يجب على هذه العلاقات أن تكون، وكنا نفكر بعدم وجودها أصلًا".

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