فيلم موسى.. تعرف على موعد العرض بالسينمات

تصدر فيلم موسى موقع البحث جوجل، بعدما كشف المخرج بيتر ميمي عن البوستر الرسمي وموعد طرح فيلم الأكشن والخيال العلمي، والذي من المقرر طرحه بموسم الصيف المقبل بدور العرض السينمائي.

فيلم موسى يقدم أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال طالب في كلية هندسة يخترع ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

فيلم موسى لـ بيتر ميمي بدأ تصويره أكتوبر الماضي بعد عامين من التحضير والكتابة، لكنه توقف نظراً لانتشار جائحة كورونا، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى، ويشهد الفيلم التعاون الثاني على التوالي بين بيتر ميمي وإياد نصار بعد فيلم «كازابلانكا» الذي حقق إيرادات تجاوزت الـ80 مليون جنيه.

ويشارك في إنتاج فيلم موسى لـ بيتر ميمي 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائى في مصر والعالم ‏العربى، وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.

فيلم موسى لـ بيتر ميمي بطولة كل من النجوم كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.

يذكر أن بيتر ميمي شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل الاختيار 2، مشيدا بببطلي العمل كريم عبد العزيز وأحمد مكي قائلاً: “الصراحة كلاهما كان ملتزماً جداً وبينهما كمياء رهيبة والصداقة بينهما في كواليس العمل ستظهر في العمل بشكل جيد”.

وأكمل، في تصريحات له، “الصداقة في الكواليس عملت مواقف كوميدية فكلاهما كوميديانات وظهر ذلك جلياً في الكواليس.. وفخور بالعمل معهما”.