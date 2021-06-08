انت الان تتابع خبر يحدث الآن.. الدفاعات السعودية تحول السماء إلى جهنم كبرى.. وتسحق أخطر... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حولت الدفاعات الجوية للجيش السعودي، أمس الإثنين، سماء المملكة إلى جهنم لأسلحة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وحرقت أخطرها قبل وصولها إلى مطار أبها.

وأظهر مقطع فيديو نشره أحد مراسلي "عاصفة الحزم" السعودية، لحظة رصد الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي من الأراضي اليمنية باتجاه مطار أبها.

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ورصد الفيديو، لحظة تدمير الدفاعات الجوية السعودية للطائرة الحوثية المسيرة قبل وصولها إلى أمطار أبها في منطقة جازان جنوب السعودية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها رادارات الطيران، لحظة توقف حركة الملاحة الجوية في مطار أبها، بسبب التهديد من جانب ميليشيا الحوثي.

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، على تدمير الطائرة الحوثية المسيرة، لافتًا إلى أن التنظيم يصرّ على استهداف المناطق المدنية في المملكة.

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