انت الان تتابع خبر عاجل.. قوات الأمن الأردنية تحاصر منزل "العجارمة" بعد تهديده بقتل ملك... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شارك النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة مع المتظاهرين وهدد بقتل ملك الأردن.

وظهر العجارمة خلال مقطع فيديو وسط المتظاهرين في مظاهرات ليلية وتحدث عن نيته زرع رصاصة في جبين الملك لقتله.

قوات الأمن الأردنية تحاصر منزل "العجارمة" بعد تهديده بقتل ملك البلاد برصاصة في الرأس.. ومجلس النواب يعقد جلسة طارئة

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وكان مجلس النواب الأردني قرر في جلسة طارئة عقدها، أمس، فصل النائب أسامة العجارمة، بسبب تصريحات الأخيرة التي وصفت بالمسيئة للمجلس وأعضائه والنظام الداخلي.

وجاء ذلك بعد أن، قرر المجلس في السابع والعشرين من الشهر الماضي، تجميد عضوية النائب العجارمة عاما واحدا، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس، وحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.

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