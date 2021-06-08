شكرا لاهتمامكم بخبر تفاصيل الحالة الصحية لخالد عليش.. وعكة مفاجئة وعملية جراحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرض الفنان والمذيع خالد عليش، لوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى، وهو ما أثار قلق متابعيه عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث نشر طارق عليش صورة لشقيقه عبر حسابه على “فيس بوك”، وهو على سرير المستشفى عقب إجراء عملية جراحية مفاجئة، وعلق عليها قائلا: “ألف سلامة عليك يا حبيبي.. بسيطة وإن شاء الله تقوم منها زي الفل”.

يذكر أن خالد عليش في شهر رمضان الماضى فى مسلسل “أحسن أب”، والمسلسل تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع كل من: هاجر أحمد وأحمد تهامي وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين، من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التونى.

وتدور أحداث المسلسل حول اللص مختار، الذي يفشل فى محاولات السرقة، ويحاول مواجهة بخل والده، ويكتشف مسابقة أحسن أب التي تتجاوز جائزتها 300 ألف دولار، لينتحل شخصية مدرس تاريخ ولديه ابن يدعى مدثر، للانضمام لها، وذلك عبر العديد من المفارقات الكوميدية.