شكرا لاهتمامكم بخبر أبرزها إطلاق الرصاص عليه بسبب علاقاته.. محطات في حياة راغب علامة في عيد ميلاده الـ59 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحل اليوم الثلاثاء 8 يونيو، الذكرى الـ59 لميلاد الفنان والنجم اللبناني راغب علامة، والذي ولد عام 1962، والذي يعد أحد أهم مطربى الوطن العربى ويتمتع بنجومية كبيرة وشعبية عارمة في مصر والوطن العربي.

ويحتفل النجم راغب علامة بعيد ميلاده هذا العام في القاهرة، حرصًا منه لدعم زوجته السيدة جيهان علامة، والتي تشارك ببراند المجوهرات الخاص بها في إيفنت خاص بالفاشون والموضة، تم إقامته في مدينة الشيخ زايد.

واستغل الفنان راغب علامة وجوده في مصر للاحتفال بعيد ميلاده الـ59 هذا العام، حتى يشاركه فيه أصدقاءه من المطربين والفنانين المصريين.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية، العديد من برقيات التهنئة المقدمة للنجم راغب علامة من جانب جميع الفنانين والممثلين والمغنيين في مصر والوطن العربي، والذين عبروا له عن حبهم الشديد له والتمني له بالصحة والعافية.

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لاحتفال الفنان راغب علامة بعيد ميلاده الـ59 في مصر بإحدى الاماكن ، يرصدها موقع “لايف نيوز”على النحو التالي:

ولد الفنان راغب علامة في جنوب بيروت، في 7 يونيو 1962، وله 8 أخوات، وتزوج مرتين المرة الأولى من سيدة لبنانية فرنسية، لم يدم زواجه منها إلا عامين، والثانية من زوجته الحالية جيهان العلي والتي أنجب منها ولديه خالد ولؤي.

تقلد الفنان راغب علامة بالغناء بعدة لهجات، أبرزها اللبنانية والمصرية، مما جعله يمتلك جمهور عريض في كافة أنحاء الوطن العربي.

من أشهر ألبوماته توأم روحي الذي تجاوزت توزيعاته في مصر فقط 300 ألف نسخة، وألبوم فرق كبير، حبيبي يا ناسي بالإضافة لألبوم علمتيني أحب الدنيا الذي تجاوزت توزيعاته 700 ألف نسخة.

وشهدت حياة الفنان راغب علامة ، العديد من المحطات الفنية والشخصية في حياته والمثيرة للجدل، والتي كان أبرزها تعرضه وتهديده بالقتل نتيجة لعلاقة عاطفية عاشها في أواخر العشرينات من عمره تسببت فى مشاكل عديدة له، وندم عليها فيما بعد.

يقول راغب علامة أثناء استضافته خلال برنامج “السيرة” المذاع على Dmc، “قلبى أدخلنى بعلاقة عاطفية تسببت في أزمات كثيرة لى، حيث إن تلك الشخصية كان وراؤها ارتباطات سياسية بدائرتها، وتلقيت تهديدات بالقتل خلال تلك الفترة أثناء ارتباطى بها”.

وتابع راغب علامة في حديثه :” ومع مرور شهر على هذا التهديد تم إطلاق النار علي من جانب شخص استمر مترصداً لى أمام باب الفندق الذى كنت أمكث فيه لارتباطى بحفل في عمان وقتها”.

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