تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز ورسائل مؤثرة من إيمى ودنيا سمير غانم

عدن - ياسمين عبد العظيم - يتابع الجمهور المصري وجمهور الوطن العربي، عن كثب الفترة الحالية، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بعدما قضت 37 يوم فى المستشفى منذ دخولها لها عقب إصابتها بفيروس كورونا.

ومؤخرًا توفي النجم الكبير سمير غانم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ولكن حتى الآن لم يتمإخبار زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، بخبر وفاته، خوفًا على صحتها من وقوع مثل هذا الخبر الأليم على نفسيتها.

وكشف مصدر مقرب من عائلة الفنان سمير غانم، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، والذي أكد أنها لازالت في العناية المركزة حتى هذه اللحظة، وأن صحتها تتحسن بشكل تدريجي بطيء، لكنها تخطت مرحلة الخطر.

وأكد المصدر على أن الفنانة دلال عبد العزيز لم تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن، مشيًا إلى أن هذا الإجراء خوفًا عليها لأنه من الممكن أن يتسبب في دخولها حالة حرجة.

ومؤخرًا نشرت الفناناتان دنيا وايمي سمير غانم، رسائل مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين من الجمهور المصري والعربي الدعاء الكثيف لوالدتهما الفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل.

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز داخل المستشفى، مكتوب عليها :” المريضة لا تعلم أي شىء عن زوجها”.

فيما نشرت أمس الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك: “والله العظيم دعاؤكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هي لسة في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسة ما تسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا و يصبرنا على فراقه و يشفى ماما يا رب”.

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