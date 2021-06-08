نشرت صورتها مع محمد صلاح على البحر.. من هي ديانا هشام؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - في إطلالة جميلة على إحدى شواطىء مدينة العلمين الجديدة، ظهر اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزي الهشير، برفقة الفنانة المصرية الشابة ديانا هشام.

ونشرت الفنانة ديانا هشام صورتها برفقة اللاعب محمد صلاح، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وكتبت معلقة: “شرف لي مقابلتك”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة محمد صلاح مع النجمة الشابة ديانا هشام، الأمر الذي أدى إلى تصدر الفنانة الشابة، ديانا هشام، محركات البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة.

وازداد بحث الجمهور مؤخرًا عن أبرز المعلومات عن الفنانة الشابة ديانا هشام، ذلك بعد نشر صورتها مع اللاعب محمد صلاح.

و ديانا هشام هي ممثلة مصرية شابة، ولدت في يوليو 1999، وهي تدرس حاليًا بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأت ديانا هشام مشوارها الفني عام 2017، حيث ظهرت للجمهور في مسلسل الحساب يجمع للفنانة يسرا، والذي حقق نجاحا كبيرًا، حي أدت دور ابنتها.

كما شاركت ديانا هشام في نفس العام في مسلسل ولاد تسعة مع الفنانين نيكول سابا وخالد سليم وأشرف زكي.

ثم اشتهرت ديانا هشام بدور مريم الذي قدمته بمسلسل أبو العروسة، والذي حقق نجاح كبير بين الجمهور المصري والعربي.

كما شاركت ديانا هشام الفنان يحيى الفخراني في مسلسل بالحجم العائلي الذي عرض في رمضان 2018، هذا بالإضافة إلى مشاركتها بدور أروى الذي قدمته في مسلسل كأنه امبارح مع الفنانة رانيا يوسف وعدد من الفنانين الشباب أبرزهم محمد الشرنوبي.

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