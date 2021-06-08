تفاصيل مشاركة يسرا مع هند صبري في «البحث عن علا»

عدن - ياسمين عبد العظيم - تستعد النجمة التونسية هند صبري، لعرض مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “البحث عن علا”، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويستكمل مسلسل “البحث عن علا” قصة مسلسل “عايزة اتجوز” والذي قدمته النجمة هند صبري السنوات الماضية، والذي حقق نجاح كبير في مصر والوطن العربي.

ويرصد المسلسل شخصية علا والتغييرات الاجتماعية التي طرأت في السنوات العشر الأخيرة، ويستكشف قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبدالصبور التي تعيد اكتشاف أو إعادة اختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.

مسلسل «البحث عن علا»

ومسلسل “البحث عن علا”، من بطولة النجمة هند صبري، ومن إخراج هادى الباجورى، وتأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال.

وتم تصوير مشاهد مسلسل “البحث عن علا” في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

وشهدت الساعات الاخيرة تصدرمشاركة الفنانة يسرا مع هند صبري في مسلسل “ألبحث عن علا” مؤشرات البحث والتريند على موقع جوجل العالمي في مصر.

مشاركة يسرا مع هند صبري في «البحث عن علا»

ومن المقرر ان تظهر النجمة يسرا كضيفة شرف فى إحدى حلقات مسلسل “البحث عن علا”، حيث بدأت تصوير مشاهدها منذ يومين فى الديكور الخاص بالعمل .

وتشهد الحلقة التي تظهر فيها النجمة يسرا مشاهد تجمع بينها وبين بطلة المسلسل هند صبرى وباقى الفنانين المشاركين فى البطولة.

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