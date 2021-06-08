هيدي كرم تخطف أنظار متابعيها على الإنستجرام بإطلالة مبهجة..صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة هيدي كرم

قامت الفنانة هيدي كرم بنشر صورة جديدة لها بإطلالة مبهجة لتخطف أنظار وقلوب جمهورها ومتابعيها من خلال صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”الإنستجرام”، حيث أنها تحرص دائما على مشاركة لحظاتها الجميلة مع متابعيها على السوشيال ميديا وخاصة الإنستجرام.

حيث ظهرت هيدي بإطلالة مختلفة مليئة بالألوان المبهجة الرائعة، فأطلت بفستان قصير الطول باللون الأخضر الفاتح في وسط مساحة خضراء ليعطي لها خلفية جذابة للصورة، أما عن المكياج فظهرت بالقليل البسيط لتظهر بجمال اكثر عن الإطلالات السابقة.

فأثارت الصورة إعجاب جمهورها ومتابعيها على الإنستجرام مشيدين بإطلالتها البسيطة التي أضافت لها جاذبية، وقام عدد من المتابعين بالتعليق على الصورة بالتعليقات الإيجابية التي أبدوا من خلالها مدى إعجابهم بالصورة، حيث علق أحد متابعيها قائلا:”انتي الحب كله، مهما كبرتي بتحلوي”.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة هيدي كرم كان مشاركتها الفنية في المسلسل التليفزيوني “لؤلؤ” والذي حقق نجاحا كبيرا بين المشاهدين من مختلف الدول العربي، حيث أنه بطولة الفنانة الشابة مي عمر، وبمشاركة الفنان أحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، وسلوى عثمان، ونرمين الفقي، أشرف زكي، حمدي هيكل، بالاضافة إلى عدد من الفنانين الشباب مثل: محمد الشرنوبي، هدير عبد الناصر، وملك أحمد زاهر، والمسلسل من إخراج: محمد سامي.

وقامت الفنانة هيدي كرم بدور زوجة الفنان أحمد زاهر خلال أحداث المسلسل، وأعجب بدورها عدد كبير من المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وقاموا بمشاركة عدد من المشاهد الخاصة بدور هيدي كرم، وأشاد بدورها عدد من النقاد مؤكدين أنه نقطة تحول في مسيرة الحياة الفنية الخاصة بها.

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