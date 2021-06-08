شكرا لاهتمامكم بخبر حافية القدمين.. رزان المغربي في أحدث ظهور لها من عطلتها الصيفية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - طلت الفنانة المغربية رزان المغربي، على متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وشاركت الفنانة رزان المغربي، جمهورها، اليوم الثلاثاء 8 يونيو2021، بأحدث صورة لها من خلال عطلتها الصيفية.

وظهرت الفنانة رزان المغربي في الصورة، حافية القدمين، مرتدية فستان طويل باللون الأبيض مكشوف الاكتاف، من امام حمام السباحة.

كما ظهرت الفنانة رزان المغربي في الصورة وشعرها الذهبي منسلًا علي أكتافها، مع نظارة شمس باللون الأزرق، وشنطة كبيرة باللون الأبيض.

وعلى الفور انهالت التعليقات على صورة الفنانة رزان المغربي، والتي تنوع بين : “جميلة اوي – الفستان تحفة – اللون الأبيض حلو اوي عليكي – قمر”.

https://www.instagram.com/p/CP3L6hgtHo4/?utm_source=ig_embed

جدير بالذكر ان آخر أعمال الفنانة رزان المغربي، هو برنامج “مهيب رزان في رمضان” والذي كان يذاع على شاشة ام بي سي مصر طوال شهر رمضان الماضي.

كما تشارك الفنانة رزان المغربي في بطولة فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، والذي يشاركها البطولة فيه أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد.

وتدور أحداث فيلم “صابر وراضي” في إطار كوميدي، حيث تجسد الفنانة رزان المغربي دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي اعتاد عليها الجمهور.

كما تدور أحداث فيلم صابر وراضي حول حياة سائق يعيش حياته بمنتهى الرضا والصبر لكن القدر يجمع بينه وبين رجل أعمال لديه العديد من المشاكل الصحية

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