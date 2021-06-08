غادة عبد الرازق ترد بحدة على خلافها مع رانيا يوسف

عدن - ياسمين عبد العظيم - غادة عبد الرازق ورانيا يوسف

قامت الفنانة غادة عبد الرازق بالرد على خلافاتها القائمة مع الفنانة رانيا يوسف من خلال عدد من التصريحات أثناء استضافتها بإحدى الندوات الصحفية، وأدلت بعدد من التصريحات الهامة حول ذلك الخلاف، ولذلك تصدرت تلك التصريحات مؤشر البحث على موقع “جوجل”، كما أصبحت غادة عبد الرازق ورانيا يوسف حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع “الفيسبوك”.

حيث قالت الفنانة غادة عبد الرازق، خلال إحدى الندوات الصحفية التي كانت ضيفة فيها أن الفنانة رانيا يوسف طيبة جدا وتتحدث بعفوية وانهما صديقتان منذ سنوات بعيدة، ومازالت كل واحدة منهما تتابع الأخرى من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ:”الإنستجرام”، وتعجبت من تصريحات رانيا يوسف التي كانت تنتقدها من خلالها.

وأضافت غادة خلال الندوة الصحفية، قائلة:”أنا مستغربة تصريحات رانيا جدا، ولكني مش هاحاسبها على كلامها لإن بالتأكيد حد مسخنها عليا”، واستكملت قائلة:”ما هو ده برضو كلام ميطلعش من نجم بحجم رانيا لأنها عدت بكل ده؟ بس أرجع برده وأقول أن رانيا عفوية بس مش هاقولك على مهنتنا”.

جدير بالذكر، أن الفنانة رانيا يوسف قامت بالتصريح بعدد من التصريحات الفنية عن الفنانة غادة عبد الرازق مما أغضبت الثانية، حيث قالت:”غادة عبد الرازق تريد أن تصبح نجمة كبيرة حتى ولو على حساب أي شخص أخر”، مضيفة:”ياترى إن ذلك الخلافات حدثت مع الفنانة سرا وتصدر أمامها أشخاص يريدون أن يصبحون نجوما على حسابها، فماذا كان يحدث!”.

فتلك التصريحات هي التي تسببت في نشوب خلافات حادة بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف وجعلت الأولى تغضب بشدة وترد على تلك التصريحات خلال إحدى الندوات الصحفية التي أقيمت واستضافت غادة عبد الرازق، ولكنها في النهاية قالت:”أن رانيا يوسف سرعان ما ترد إلى صوابها وتراضيها والأخرى تسامحها لأنهم اصدقاء.

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