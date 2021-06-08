اتفرج راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده مع يسرا وإلهام شاهين .. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل النجم والمطرب راغب علامة، بعيد ميلاده الـ59، هذا العام في القاهرة، وسط نجوم الفن والمشاهير المصريين، الذين أقاموا له حفلة كبيرة احتفالًا بعيد ميلاده.

ويحتفل النجم راغب علامة بعيد ميلاده هذا العام في القاهرة، حرصًا منه لدعم زوجته السيدة جيهان علامة، والتي تشارك ببراند المجوهرات الخاص بها في إيفنت خاص بالفاشون والموضة، تم إقامته في مدينة الشيخ زايد.

وشهد الحفل تقديم قالب حلوى على شكل شريط كاسيت للاحتفال بعيد ميلاد راغب غلامة، في لفتة منهم لدوره الكبير وشهرته الواسعة في مجال الغناء من بداية عصر الكاسيت وحتى الآن.

و يعد المطرب راغب علامة واحدًا من أهم مطربى الوطن العربى والذي يتمتع بنجومية كبيرة وشعبية عارمة في مصر والوطن العربي.

ومن أشهر ألبومات المطرب راغب علامة البوم توأم روحي الذي تجاوزت توزيعاته في مصر فقط 300 ألف نسخة، وألبوم فرق كبير، حبيبي يا ناسي بالإضافة لألبوم علمتيني أحب الدنيا الذي تجاوزت توزيعاته 700 ألف نسخة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صور لحفل عيد ميلاد راغب علامة والتي جمعت كل من ليلي علوي ويسرا وراغب علامة، مع الفنانة الهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي وايناس الدغيدي، وبعض من الأصدقاء المقربين.

موقع “لايف نيوز” يرصد صور لحفل عيد ميلاد راغب علامة والتي نشرتها الفنانة ليلى علوي على صفحتها الرسمية على موقع “انستجرام” معلقة عليها : كل عام وانت بخير راغب علامة”.

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