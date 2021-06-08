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الرياض - روايدا بن عباس - شهدت السعودية، اليوم الخميس، هزة غير مسبوقة بعد صدور أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بسجن أمير من الأسرة الحاكمة "آل سعود".

وجاء أمر "الملك سلمان" بالموافقة على قرار صادر من "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" السعودية، والتي أثبتت حصوله على مؤهل دراسي مزور، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

هزة في السعودية.. أمر ملكي من "الملك سلمان" بسجن أمير من "آل سعود" بسبب جريمة "الخيانة العظمى"

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وأشارت الوكالة إلى الأمير السعودي الذي يحمل لقب "صاحب سمو ملكي" -وهي مرتبة رفيعة في "آل سعود"- انتفع من مؤهل دراسي مزوّر عن طريق وافد في السعودية.

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