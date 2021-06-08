انت الان تتابع خبر عاجل..وفاة أقرب المقربين من الأمير محمد بن سلمان والتلفزيون الرسمي... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فجع الموت اليوم، الثلاثاء، الأمير السعودي المقرب من ولي العهد عبد الرحمن بن مساعد، وذلك بوفاة امرأة كانت في مقام والدته قامت بالاهتمام به ورعايته مع أخيه منذ الولادة، حسب قوله.

عبد الرحمن بن مساعد وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” رصدته (وطن) قال ما نصه: “إنا لله وإنا إليه راجعون قدّر الله وماشاء فعل توفيت امرأة فاضلة كانت بمقام والدة لي”.

وفاة أقرب المقربين من الأمير محمد بن سلمان والتلفزيون الرسمي يقطع البث لإذاعة البيان رقم 1 وإعلان الحداد في البلاد!

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وأوضح أن هذه المرأة “رعتنا واهتمت بنا أنا وأخي عبدالله منذ ولادتنا وكانت صاحبة فضل علينا”

واختتم تغريدته بالدعاء لها:”اللهم ارحم أمتك صبحية الطحان وأسكنها فسيح جناتك وألهمنا الصبر”.

ويشار إلى أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد من الأمراء المقربين من ولي العهد محمد بن سلمان، وهو من يقود حملة مقاطعة المنتجات التركية في المملكة وروج لها على نطاق واسع.

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