شاهد إقتراب الفرج لليمن واليمنيون

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الرياض - روايدا بن عباس - إلتقى غريفيث المبعوث الاممي لدى اليمن بوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في طهران لمناقشه حلول الازمة اليمنية

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واكد الاخير ان حل الازمة اليمنية ليس بالحرب وأن الحوار السياسي والوسائل السلمية هي من ستنهي الوضع البائس الحالي في اليمن

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