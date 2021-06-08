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الرياض - روايدا بن عباس - وجه مواطن فرنسي صفعة قوية للئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسط حشد من أنصاره.

وقام الرجل باستدعاء ماكرون للسلام عليه لكنها كانت حيلة ماكرة لاستدراجه فجاء إليه الرئيس الفرنسي وحينما مد يده لمصافحته وجه المواطن صفعة قوية إليه، وسط دهشة حرسه الخاص.

بالفيديو.. فرنسي يستدرج الرئيس ماكرون ثم يوجه له صفعة قوية ومباغتة.. والأمن يعتقله (شاهد)

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وعلى الفور تم اعتقال الرجل، ولم تعلق السلطات الفرنسية عن أسباب هذا الهجوم.

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