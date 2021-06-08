المطربة بوسي تخطف قلوب جمهورها بإطلالة جذابة..صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - المطربة بوسي

اتفرج إطلالة المطربة بوسي الجديدة، قامت الفنانة المطربة بوسي بنشر مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التوصل الاجتماعي “الإنستجرام” لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها أمام الكاميرا.

حيث ظهرت المطربة بوسي بإطلالة جذابة خطفت قلوب جمهورها ومتابعيها وهي ترتدي جيب أسود قصير وبليزر ذلك اللون الوردي طويل ليبرزها بإطلالة جذابة وتعد تلك الإطلالة من اجمل الإطلالات التي ظهرت بها، أما عن المكياج فأكتفت بوضع القليل من اللمسات الرقيقة التي زادت من جمالها وأضافتها رقة وأنوثة.

وأكتفت المطربة بوسي بالتعليق على الصورة بإيموجي “قلب” ولم تكتب أي تعليق نصي على الإطلاق، وعلى الفور أنهالت التعليقات الإيجابية على الصورة من قبل الجمهور ومتابعيها على الإنستجرام مشيدين بالإطلالة وبجمالها الجذاب.



جدير بالذكر، أن أخر أعمال المطربة بوسي في التمثيل، قامت الفنانة بالمشاركة في مسلسل “الديفا” بطولة سيرين عبد النور وذلك عام 2019، وهذا المسلسل لا يعد مسلسل تليفزيوني بالمعنى المعروف حيث أنه عبارة عن ثماني حلقات متتالية لاكتشاف المواهب، وكل حلقة لا تستغرق اكثر من عشر دقائق وتدور قصته حول كواليس برامج اكتشاف مواهب الشباب.

حيث أن المسلسل بمشاركة عدد من نجوم الفن منهم:يعقوب الفرحان، وسام فارس، دوري السمراني، مهيرة عبد العزيز، منه سماحة، ومن تأليف مجموعة من الشباب وهم:إنجي القاسم، هند رضوان، سارة فرج، جاد خويري، سما عبد الخالق، ومن إخراج:رندة العلم، وحاز المسلسل على إعجاب العديد من المشاهدين من مختلف دول الوطن العربي.

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