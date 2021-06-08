طرح كليب سمية الخشاب وعمر كمال “أوعدك” (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - كليب سمية الخشاب وعمر كمال

تعرف على تفاصيل طرح كليب سمية الخشاب وعمر كمال “أوعدك”، قام المطرب الشاب عمر كمال بطرح كليب أغنيته الجديدة بمشاركة الفنانة سمية الخشاب “أوعدك” اليوم الثلاثاء، من خلال قناته الرسمية على موقع نشر الفيديوهات “اليوتيوب”، والكليب من توزيع إسلام ساسو.

واستطاع الكليب أن يصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”الفيسبوك” خلال ساعات قليلة من نشره على اليوتيوب، وتداول عدد من الجمهور صور كواليس تصوير الكليب للمطرب عمر كمال والفنانة سمية الخشاب.

وقام المطرب عمر كمال بالترويج للكليب من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”الإنستجرام”، من خلال نشر مقطع قصير من الكليب وكتب عليه معلقا:”كليب أوعدك نزل كامل على اليوتيوب، يارب يعجبكم”.

جدير بالذكر، أن ذلك الدويتو مع المطرب عمر كمال لم يكن الدويتو الأول للفنانة سمية الخشاب بل سبق لها وشاركت في غناء دويتو مع زوجها السابق المطرب أحمد سعد بعنوان “بالحلال يامعلم” وذلك كان عام 2017، واستطاع أن يحقق الدويتو مشاهدات عالية عندما تم طرحه على قناة اليوتيوب كما حاز على إعجاب العديد من الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

أخر أعمال سمية الخشاب الفنية

شاركت الفنانة سمية الخشاب في مسلسل “موسى” الذي تم عرضه خلال موسم رمضان الماضي وحقق دورها نجاحا جماهيرا كبيرا بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فالمسلسل من بطولة: الفنان محمد رمضان وبمشاركة عدد من الفنانين ونجوم الفن منهم: هبه مجدي، رياض الخولي، سيد رجب، فريدة سيف النصر، منذر رياحنة، عبير صبري بالاضافة إلى العديد من الفنانين الأخرين، والمسلسل من تأليف:ناصر عبد الرحمن، وإنتاج:شركة سينرجي، وإخراج: محمد سلامة.

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