غادة عبد الرازق تصدم الجمهور بـ سنها الحقيقي.. لن تصدق كم تبلغ من العمر

عدن - ياسمين عبد العظيم - غادة عبد الرازق

حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة غادة عبد الرازق، وذلك بعد الكشف عن عمرها الحقيقي خلال أحد اللقاءات التليفزيونية.

وقالت غادة عبد الرازق خلال لقائها فى برنامج The Insider» بالعربي» إنها لم تتجاوز الـ 60 عامًا كما يُشاع.

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وقالت غادة عبد الرازق في تصريحاتها إنها لم تخف عمرها الحقيقى ولن تكذب فى هذا الأمر، موضحة أنها ستحصل على لقاح كورونا قريبا وستقدم أوراقها ولن تستطيع تزويرها وبإمكان أى شخص التأكد.

وأضافت: “أنا رايحة أخد التطعيم قريب بالبطاقة بتاعتى هل هدخل بيها مزورة، أنا بقول الحقيقة مبكذبش أنا ست عندى 50 سنة وإن شاء الله شهر 7 اللى جاى هيكون عندى 51 أجيب مصحف أحلف عليه”.

جدير بالذكر أن غادة عبد الرازق، عرض لها رمضان الماضى مسلسل “لحم غزال” وهو من بطولة شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مى سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمى، أحمد خليل، شريف دسوقى، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.