بمكياج مختلف..الفنانة مي سليم تدهش جمهورها بملامح مثيرة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة مي سليم

اتفرج الفنانة مي سليم تدهش جمهورها بملامح مثيرة ، قامت الفنانة مي سليم بنشر صورة جديدة لها بـ لوك جديد جذاب على صفحتها الشخصية والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام” لتشارك جمهورها ومتابعيها بكل لحظاتها الجميلة.

ظهرت الفنانة مي سليم خلال الصورة بملامح مثيرة لاختيارها ألوان مكياج جذابة أضافت لها جمال ورقة وأنوثة، وبالفعل أعجب العديد من جمهورها ومتابعيها بتلك الإطلالة الأنثوية الجذابة وأشادوا بجمالها وأناقتها، حيث أختارت لون الروج الأحمر المثير بالإضافة إلى بعض اللمسات الهادئة الأخرى التي أعطت جمالا وأناقة لملامحها.

أما عن شعرها الأصفر ففضلت أن تتركه منسدلا ليعطيها جمالا وانوثة اكثر، ووأكملت إطلالتها بوضع وردة جميلة ورقيقة بجانب شعرها، وأنهالت التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور والمتابعين مشيدين بجمال الصورة وأنوثة مي سليم.



جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة مي سليم أنها قامت بالمشاركة في مسلسل “لحم غزال” الذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني السابق لهذا العام، المسلسل من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وعدد من الفنانيم مثل: شريف سلامة، أحمد خليل، خالد كمال، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر بالاضافة إلى العديد من عدد من الفنانين الأخرين، والمسلسل من تأليف: إياد عبد المجيد.

وحققت الفنانة مي سليم نجاحا كبيرا في ذلك المسلسل وأشاد بدورها العديد من النقاد وأعج الكثير من المشاهدين من مختلف دول الوطن العربي، كما كانت قد شاركت قبله في مسلسل “ضربة معلم” بطولة الفنانة محمد رجب، وكان دورها من أفضل الأدوار بالمسلسل وحقق نجاحا ساحقا بين الكثير من المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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