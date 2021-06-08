هند عبد الحليم تفاجئ جمهورها بصورة بدون مكياج (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة هند عبد الحليم

اتفرج الفنانة هند عبد الحليم تدهش جمهورها بصورة بدون مكياج ، قامت الفنانة الشابة هند عبد الحليم بمفاجئة جمهورها ومتابعيها بإطلالة بدون مكياج نهائيا، وذلك من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”الإنستجرام”، فهي دائما تحرص مشاركة جمهورها أخبارها وإطلالتها الجديدة.

حيث ظهرت الفنانة هند عبد الحليم خلال الصورة بإطلالة بسيطة للغاية بدون مكياج نهائيا مما أبرز جمال ملامحها الطبيعية، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا طبيعيا بدون أي تسريحة، وحازت الصورة على إعجاب العديد من الجمهور والمتابعين وأشادوا بجمالها الطبيعي.



أحد المتابعين:أخيرا شوفت ممثلة حلوة من غير مكياج!

وأنهالت التعليقات الإيجابية الجميلة على صورة الفنانة الشابة هند عبد الحليم، مشيدين بجمالها وجاذبيتها، حيث كتب أحد المتابعين معلقا:”أخيرا لاقيت ممثلة حلوة من غير مكياج!”، وعلق أخر قائلا:”اتمنى تفضلي بجمالك الطبيعي بدون عمليات، بالاضافة إلى العديد من التعليقات الأخرى التي تؤكد على جمالها بدون مكياج.

إصابة كابتن أحمد عبد الحليم بكورونا

كانت قد أعلنت الفنانة الشابة هند عبد الحليم مؤخرا منذ أيام قليلة، إصابة والدها الكابتن أحمد عبد الحليم لاعب نادي الزمالك المعتزل، بكورونا بالإضافة إلى أخيها وابنته، وطالبت جمهورها ومتابعيها بالدعاء لهم بالشفاء.

حيث كتبت الفنانة هند عبد الحليم ونذ إصابة والدها خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “فيس بوك”: “بابا ومرات أخويا وبنت أخويا إيجابي كورونا ممكن تدعولهم لو سمحتوا”، داعية لهم بالشفاء “يارب انت الشافي المعافي يارب”، وبالفعل تفاعل معها العديد من رواد الفيسبوك داعين لهم بالشفاء.

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