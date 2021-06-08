لن تصدق كيف أصبح شكل شمس البارودي بعد سنوات من الاختفاء.. جمالها لم يتغير

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المعتزلة شمس البارودي من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

وظهرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي في الصورة التي انتشرت بشكل كبير برفقة زوجها الفنان الكبير حسن يوسف، وذلك في ظهور نادر لها.

وخطفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي الأنظار بظهورها مرتدية حجاب باللون الأبيض ونظارة طبية، بينما بدت بنفس جمالها المعهود، حيث لم يؤثر مرور الزمن به.

وكانت الفنانة شمس البارودي قد قررت اعتزال الفن والابتعاد عن الأضواء عام 1985، وذلك رغم الشهرة التي حققتها منذ بداية مشوارها الفني.

وكشفت شمس البارودي، تفاصيل اعتزالها الفن، في حوار سابق لها، حيث قالت: “كنت بصحبة أولادي وأمام الكعبة المشرفة تبدل الحال فبوتقة الإيمان كانت مغلقة وتفتحت هناك بشكل ظاهر جدا فقد شعرت بأنني أخترج من شخصيتي المعهودة إلى شخصية أخرى أكثر إيمانًا وإشراقًا، وفي بيت الله الحرام انفجر بركان في داخلي فبكيت طويلًا وأعلنت توبتي في الساحات الرحيبة لبيت الله لأملأ صدري بالنور والإيمان والخير”.