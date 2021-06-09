بعد خسارة وزنه..من هو محمد الفخراني الذي أدهش الجمهور بشكله الجديد!

عدن - ياسمين عبد العظيم - الطفل محمد الفخراني

تصدر الطفل محمد الفخراني مواقع البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب انتشار صورة جديدة له وهو فاقد وزنه وتغير شكله تماما عن ما كان عليه من قبل، حيث انتشر عدد من صوره بين رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات سواء الفيسبوك أو الانستجرام، وسرعان ما تحول حديث السوشيال ميديا.

وتداولت العديد من الأخبار عندما ظهر لأول مرة على الشاشة أنه نجل الفنان الكبير يحيى الفخراني بالرغم من عدم وجود أي صلة قرابة بينهما، فبعد فقدانه لوزن كبير ما يقارب من حوالي 21 كيلو اختلفت ملامحه تماما وأصبحت مختلفة عن ملامح الفخراني الحقيقي، وبذلك تأكد الجمهور من أنه ليس حفيده على الإطلاق كما أكد عدد من أقاربه علىمواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ماتداولت صور الطفل محمد الفخراني وأنهالت العديد من التعليفات من قبل الجمهور ومتابعي الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث علق أحد المتابعين قائلا:”خسيت يا نزار وخلاص مبقتش ابن يحيي الفخراني”، وقال اخر:”كنت قمر وبقيت قمرين”، وقام العديد من المتابعين بسؤاله عن كيفية نزول الوزن بذلك الشكل وعن خطته لفقدان الوزن.

الأعمال الفنية للطفل محمد الفخراني

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الطفل محمد الفخراني مسلسل”ابن أصول”، الذي كان ببطولة الفنان حمادة هلال، أيتن عامر، محمد نجاتي، فراس سعيد بالاضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن، والمسلسل من تأليف: أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

وشارك في العديد من الأعمال الفنية الأخرى وهي:-

مسلسل “الشارع اللي ورانا”

“ريح المدام”

“الكيف”

“وش تاني”

سرايا عابدين

“الكبير أوي” الجزء الثالث

“لهفة”

فيلم “بابا”

فيلم”كلب بلدي”.

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