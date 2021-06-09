سمير غانم يغني في حفل زفاف حفيدة شقيقته (فيديو نادر)

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمير غانم

اتفرج سمير غانم يغني في حفل زفاف حفيدة شقيقته، تداول فيديو نادر للفنان الراحل سمير غانم وهو يغني وسط أقاربه وأهله واصدقائه، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”الفيسبوك”، وذلك الفرح يعود لعام 2018 قبل أن يتوفى بما يقارب من حوالي ثلاث سنوات.

“يا ليل طول شوية ع القمصة الحلوة ديا” بتلك الكلمات بدأ الفنان الراحل سمير غانم غنائه خلال ظهوره في مقطع فيديو قصير له خلال تواجده في حفل زفاف حفيدة شقيقته التي تدعى “صبا” وكان سعيدا هو وكل من حوله سواء أهله أو غيرهم، ثم استكمل كلمات الأغنية قائلا:” يا ليل طول شوية على العروسة الحلوة ديا، يا ليل طول شوية على أمينة الحلوة ديا مشيرا إلى المطربة أمينة التي كانت تقف خلفه، ده الغالي علينا غالي ولا عمره هيتنسى، حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة”.

وسرعان ماانتشرالفيديو تلك الأيام بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي داعين له بالرحمة والمغفرة، وداعين لزوجته الفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل القريب، متمنيين دوام الصحة والستر على ابنتيه الفناناتين دنيا وإيمي سمير غانم .

وكانت قد نشرت الفنانة إيمي سمير غانم خلال مساء أمس، صورة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم على الإنستجرام، وعلقت قائلة: “يا حبيبي بحبك يا أطيب راجل في العالم، ربنا يرحمك يا بابي وتكون في الجنة إن شاء الله”.

جدير بالذكر، أن الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا خلال شهر مايو الماضي من العام الحالي، وتم تشييع جنازته من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس وسط عدد كبير من أهله وأقاربه ومحبيه وجمهوره ووسط بكاء ابنتيه دنيا وإيمي.

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