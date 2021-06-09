آخر تطورات الحالة الصحية لشريف دسوقي (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - آخر تطورات الحالة الصحية لشريف دسوقي

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لشريف دسوقي ، كشف الفنان شريف دسوقي أخر تفاصيل ما يمر به في الوقت الحالي وتطورات حالته الصحية عقب بتر قدمه خلال أيام قليلة ماضية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” الذي يقدّمه على قناة MBC مصر.

حيث كشف الفنان شريف دسوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” الذي يقدّمه على قناة MBC مصر، عن موعد خروجه من المستشفى وعودته للفن والتمثيل مرة أخرى، حيث قال أنه حاليا يقوم بقراءة أوراق العمل في المستشفى بدلا من الفراغ الذي يمر به، مؤكدا أنه سيخرج خلال ما يقارب من حوالي 25 يوم.

وقام الفنان شريف دسوقي بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووالوزراء والحكومة بالكامل على ما فعلوه معه بالاضافة إلى الدكتور أشرف زكي الذي وقف بجانبه ودعمه وسانده، حيث قال:”عايز أشكر الرئيس السيسي والوزراء والدكتور اشرف زكي، وأخص بالشكر الاستاذ أحمد الجنايني هو اللي شالني في محنتي فعلا، وأيضا الشركة المتحدة”.

رسالة شريف دسوقي للشباب

قام الفنان شريف دسوقي بتوجيه رسالة هامة للشباب، وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” الذي يقدّمه على قناة MBC مصر، وحثهم على العمل والسعي والكد والاجتهاد وعدم الاستسلام للظروف، وأوضح قائلا:”مفيش حاجة اسمها خلصت خلاص، لازم تعمل اللي عليك وتتعب وتتفائل.

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