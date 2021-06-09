دنيا سمير غانم تكشف آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - دلال عبد العزيز

تعرف على آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز ، كشفت الفنانة الشابة سمير غانم أخر التطورات الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز بعد دخولها المستشفى منذ ما يقارب من حوالي 40 يوما على أثر إصابتها بمرض كورونا، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث قامت دنيا سمير غانم بنشر صورة لوالدتها دلال عبد العزيز برفقة والدها الراحل سمير غانم وهي وشقيقتها إيمي، وعلقت عليها قائلة:”والله العظيم دعاكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد مامي”.

أما عن أخر تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز، حيث كتبت الفنانة دنيا سمير غانم: “هي لسه في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسه ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، وبجد شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا على فراقه ويشفي مامي يا رب”.

وعلى الفور أنهالت التعليقات من قبل الجمهور ومتابعي دنيا وعائلتها بالدعاء إلى والدتها بالشفاء العاجل والخروج من المستشفى بالسلامة، والدعاء إلى والدها الراحل بالرحمة والمغفرة والجنة، كما قاموا بالدعاء لها ولشقيقتها بإلهامهم الصبر والسلون وطمأنة قلوبهم على حياتهما”.

جدير بالذكر، أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت المستشفى هي وزوجها سمير غانم المستشفى منذ ما يقارب من حوالي اكثر من شهر نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا وتدهور حالتهما، ورحل الفنان سمير غانم خلال شهر مايو الماضي عن عالمنا وتم تشييع جثته إلى مثواه الأخير في مقابل الأسرة بمدينة نصر، أما زوجته الفنانة دلال عبد العزيز مازالت في المستشفى حتى الان.

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