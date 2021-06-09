انت الان تتابع خبر مقطع يحبس الأنفاس.. شاب سعودي يحاول الانتحار وسط الرياض والشرطة... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أقدم شاب في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، على محاولة انتحار لكنه نجا في اللحظات الأخيرة بعد تدخل الشرطة.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يحاول الانتحار بإلقاء نفسه من مكان مرتفع على طريق الملك فهد بالرياض.

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وأظهر الفيديو لحظة وصول فريق الدفاع المدني للمنطقة وقاموا على الفور بتجهيز البالون المخصص للإنقاذ في مثل هذه الحالات .

وفي الأثناء سقط الشخص الذي كان يريد الانتحار على البالون وتم إنقاذه و مازالت ظروف محاولة انتحاره مجهولة.

وكانت مدينة الدمام في السعودية شهدت في وقت سابق محاولة انتحار فتاة لكنها نجت بفضل شخص سحبها بواسطة رافعة بينما كانت تقف على حافة نافذة فندق تقع في الطابق السابع.

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