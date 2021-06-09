انت الان تتابع خبر بعد حادثة المهدي المنتظر .. إجراء عاجل من السعودية بشأن المسجد... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، عن إجراء بشأن المسجد الحرام، بعد ساعات من حادثة محاولة الاعتداء على خطيب الحرم المكي، أثناء خطبة الجمعة، وادعاء المهاجم أنه المهدي المنتظر.

بحسب وسائل إعلام سعودية، قررت وكالة شؤون المسجد الحرام فتح أبواب ومسارات جديدة في المسجد الحرام بعد إغلاق باب الملك عبد العزيز وبعض المواقع داخله لاستكمال المشاريع وذلك ضمن خططها الاستراتيجية في بيت الله الحرام.

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ومن جانبه، قال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، إن هذا القرار يأتي ضمن حزم الخطط المعدة مسبقًا لتوفير سبل الراحة للمصلين والمعتمرين، مشيرا إلى أنه تم فتح أبواب ومسارات جديدة تمت دراستها مسبقًا.

وأوضح "الحجيلي" أنه تم تسخير 500 موظف يعملون على مدار الساعة لتقديم أرقى الخدمات للمصلين والمعتمرين بكافة المواقع بالمسجد الحرام وتوفير كافة الإمكانات والخدمات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأكد "الحجيلي" أن القيادة السعودية تولي المشروع كغيره من المشاريع الخدمية أهمية كبيرة؛ كونه أحد المشاريع التطويرية الضخمة بالمسجد الحرام؛ حيث تعمل الإدارة العامة للحشود والتفويج على تذليل الصعاب وتوفير جميع سبل الراحة والخدمة لرواد بيت الله الحرام.

وجاء قرار وكالة شؤون المسجد الحرام، بعد يوم من حادثة محاولة الاعتداء على خطيب الحرم المكي أمس الجمعة.

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